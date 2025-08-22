Ричмонд
Бубнов оценил возможное назначение Кержакова в «Ростов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о потенциальном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Ростова».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«Кержакову Саше — не спеши. Если зимой — да, у тебя время будет. Сейчас не спеши лезть в петлю. Там Черчесов в петлю полез. Но там, во-первых, состав посильнее. Во-вторых, он там был. Он знает, у него поддержка была. А ты — нет, поэтому не спеши. Если зимой будет, тебя туда пригласят, там у них совсем дела будут плохи, то иди — у тебя время будет. Потому что по составу они не должны вылетать, они должны вылазить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Ростов» неудачно стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги. В пяти проведенных матчах на счету желто-синих лишь одна победа и четыре поражения. С такими результатами клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего три очка. Также «Ростов» потерпел поражения в двух матчах Кубка России.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.