Бубнов оценил возможное назначение Кержакова в «Ростов»

«Кержакову Саше — не спеши. Если зимой — да, у тебя время будет. Сейчас не спеши лезть в петлю. Там Черчесов в петлю полез. Но там, во-первых, состав посильнее. Во-вторых, он там был. Он знает, у него поддержка была. А ты — нет, поэтому не спеши. Если зимой будет, тебя туда пригласят, там у них совсем дела будут плохи, то иди — у тебя время будет. Потому что по составу они не должны вылетать, они должны вылазить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».