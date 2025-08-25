Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.57
П2
7.42
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.90
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.83
П2
5.66
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.29
П2
9.00
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.90
П2
2.20
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.12
П2
4.01

Тренер «Балтики» предложил отправить Бубнова в профилакторий

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после выездной победы над «Сочи» (2:0) в 6-м туре РПЛ ответил на критику со стороны футбольного эксперта Александра Бубнова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

В мае этого года Талалаев поругался с Бубновым в прямом эфире «Коммент.Live». 52-летний специалист возмутился тем, что 69-летний эксперт обращается к нему на «ты», и потребовал от ведущих «заткнуть» его.

«Бубнов, мне кажется, объединил не только футболистов, тренерский штаб, команду, но даже болельщиков тем, что все болеют больше и единым таким коллективом за успехи “Балтики”. Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому я предложил руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол и, может быть, визит на какую-нибудь игру “Балтики” для того, чтобы в светлогорский профилакторий отвезти и спокойно дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. В воскресенье, 31 августа, калининградцы на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 13:30 по московскому времени.

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
29′
Илья Петров
(Натан Гассама)
51′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
8
Михаил Игнатов
23
Сауль Гуарирапа
4
Вячеслав Литвинов
5
Набиль Абердин
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
61′
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
72′
77′
37
Макар Чирков
10
Мартин Крамарич
59′
25
Яхья Аттьят-Аллах
7
Антон Зиньковский
59′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
59′
19
Александр Коваленко
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
23′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
17
Владислав Саусь
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
65′
90
Чиносо Оффор
90′
73
Максим Петров
79′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
65′
5
Айман Мурид
10
Илья Петров
44′
79′
77
Эльдар Чивич
Статистика
Сочи
Балтика
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
5
Угловые
2
2
Фолы
10
20
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти