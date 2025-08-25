Тренер «Балтики» предложил отправить Бубнова в профилакторий

В мае этого года Талалаев поругался с Бубновым в прямом эфире «Коммент.Live». 52-летний специалист возмутился тем, что 69-летний эксперт обращается к нему на «ты», и потребовал от ведущих «заткнуть» его.
«Бубнов, мне кажется, объединил не только футболистов, тренерский штаб, команду, но даже болельщиков тем, что все болеют больше и единым таким коллективом за успехи “Балтики”. Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому я предложил руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол и, может быть, визит на какую-нибудь игру “Балтики” для того, чтобы в светлогорский профилакторий отвезти и спокойно дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.
«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. В воскресенье, 31 августа, калининградцы на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 13:30 по московскому времени.
Роберт Морено
Андрей Талалаев
Брайан Александр Хиль
29′
Илья Петров
(Натан Гассама)
51′
99
Юрий Дюпин
8
Михаил Игнатов
23
Сауль Гуарирапа
4
Вячеслав Литвинов
5
Набиль Абердин
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
61′
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
72′
77′
37
Макар Чирков
10
Мартин Крамарич
59′
25
Яхья Аттьят-Аллах
7
Антон Зиньковский
59′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
59′
19
Александр Коваленко
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
23′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
17
Владислав Саусь
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
65′
90
Чиносо Оффор
90′
73
Максим Петров
79′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
65′
5
Айман Мурид
10
Илья Петров
44′
79′
77
Эльдар Чивич
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти