Талалаев: Петров девушке на досмотре рассказал больше, чем мне

«Я его поздравил. Меня не удивляет. Я настаивал на том, чтобы он шел с нами, работаю очень много с ним.



Недавно, в аэропорту, перед отлетом в Сочи, тоже была психологическая работа: он рассказал девушке, которая работает на досмотре, больше, чем рассказывает мне на тренировке. Пришлось внести некую педагогическую коррекцию, она тоже была достаточно эмоциональной. Я эмоциональный человек, не скрываю. Но Илья стал лучшим игроком матча, определил результат команды.



Я не сторонник выделять индивидуальных футболистов. Это успех — успех каждого человека из футбольного клуба “Балтика” и всех моих футболистов», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.