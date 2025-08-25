Талалаев: Петров девушке на досмотре рассказал больше, чем мне

30-летний полузащитник забил свой первый гол в РПЛ и был признан лучшим игроком матча. Перед дебютом в РПЛ он провел свыше 300 матчей в Первой лиге. В 2014 году Петров начинал свою карьеру в нижегородской «Волге» под руководством Талалаева.
«Я его поздравил. Меня не удивляет. Я настаивал на том, чтобы он шел с нами, работаю очень много с ним.
Недавно, в аэропорту, перед отлетом в Сочи, тоже была психологическая работа: он рассказал девушке, которая работает на досмотре, больше, чем рассказывает мне на тренировке. Пришлось внести некую педагогическую коррекцию, она тоже была достаточно эмоциональной. Я эмоциональный человек, не скрываю. Но Илья стал лучшим игроком матча, определил результат команды.
Я не сторонник выделять индивидуальных футболистов. Это успех — успех каждого человека из футбольного клуба “Балтика” и всех моих футболистов», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Петров провел шесть матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. В воскресенье, 31 августа, калининградцы на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 13:30 по московскому времени.
Роберт Морено
Андрей Талалаев
Брайан Александр Хиль
29′
Илья Петров
(Натан Гассама)
51′
99
Юрий Дюпин
8
Михаил Игнатов
23
Сауль Гуарирапа
4
Вячеслав Литвинов
5
Набиль Абердин
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
61′
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
72′
77′
37
Макар Чирков
10
Мартин Крамарич
59′
25
Яхья Аттьят-Аллах
7
Антон Зиньковский
59′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
59′
19
Александр Коваленко
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
23′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
17
Владислав Саусь
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
65′
90
Чиносо Оффор
90′
73
Максим Петров
79′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
65′
5
Айман Мурид
10
Илья Петров
44′
79′
77
Эльдар Чивич
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
