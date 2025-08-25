Француз Перрен рассказал об адаптации в «Краснодаре»

«Мое физическое состояние стало намного лучше. Шаг за шагом я работаю над тем, чтобы набрать свою лучшую форму. Уже сыграл три матча — 15 минут, 20 минут и сегодня 70 минут, выйдя в старте. Чувствую себя хорошо. Тренеры очень помогли подготовиться, и теперь я готов выходить и побеждать вместе с командой в любой момент матча. Сегодня я был особенно рад выйти с первых минут», — заявил Перрен в интервью пресс-службе «быков».