Француз Перрен рассказал об адаптации в «Краснодаре»

Французский новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен рассказал о своей адаптации в составе «быков».
«Мое физическое состояние стало намного лучше. Шаг за шагом я работаю над тем, чтобы набрать свою лучшую форму. Уже сыграл три матча — 15 минут, 20 минут и сегодня 70 минут, выйдя в старте. Чувствую себя хорошо. Тренеры очень помогли подготовиться, и теперь я готов выходить и побеждать вместе с командой в любой момент матча. Сегодня я был особенно рад выйти с первых минут», — заявил Перрен в интервью пресс-службе «быков».
24 августа Перрен забил дебютный гол за «Краснодар», поразив ворота «Крыльев Советов» (6:0). После 6 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков и возглавляют турнирную таблицу, на один балл опережая ЦСКА и «Локомотив». Ближайший матч «Краснодар» проведет в гостях против «Сочи» в Кубке России в среду, 27 августа. А 31 августа южане сыграют в Москве против ЦСКА в центральном матче 7-го тура Российской Премьер-лиги.
29-летний Гаэтан Перрен — уроженец Лиона и воспитанник одноименной команды. С 2017-го по 2021 год он играл за «Орлеан», а затем — за «Осер». В сезоне-2023/2024 он оформил 7+10 в 38 встречах Лиги 2 и помог «Осеру» подняться в Лигу 1. А в чемпионате-2024/2025 забил 10 мячей и оформил 11 ассистов. Перрен стал лучшим ассистентом Лиги 1 вместе с Райаном Шерки, который летом перебрался из «Лиона» в «Манчестер Сити».
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Гаэтан Перрен
(Дуглас Аугусту)
3′
Эдуард Сперцян
13′
Джон Кордоба
(Гаэтан Перрен)
42′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
78′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
86′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
90′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
46′
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
68′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
59′
7
Вадим Раков
77
Ильзат Ахметов
59′
8
Максим Витюгов
22
Фернандо Костанца
46′
14
Михайло Баньяц
58′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
82′
59
Артем Хмарин
23
Гаэтан Перрен
69′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
74′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
69′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
82′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
