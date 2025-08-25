Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.61
П2
7.75
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.44
П2
4.91
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.81
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.82
П2
5.69
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.85
П2
2.25
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.12
П2
4.04

Дзюба: «Спартак» взял бы меня, если б хотел на что-то претендовать

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он завершить карьеру в составе московского «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Хотели бы завершить карьеру в «Спартаке»? Есть ли мечта снова оказаться там?

— Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное.

— Когда они берут Антона Заболотного, о чемпионских амбициях можно забыть?

— Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит… Для меня это загадка, — заявил Дзюба в интервью «РБ Спорт».

Артем Дзюба является воспитанником красно-белых и выступал за «Спартака» до 2015 года. Ранее нападающий также раскритиковал руководство «Акрона» за отсутствие приобретений. Он выразил позицию о необходимости осуществления клубом трансферных операций для предотвращения вылета команды из Российской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне РПЛ Артем Дзюба забил три мяча, а также отдал два голевые передачи за шесть игр. «Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 243 гола. За стартовые пять туров нового сезона Российской Премьер-лиги он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее форвард «Акрона» выступал также за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Акрон
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
5
5
Угловые
1
10
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти