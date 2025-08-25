СМИ: «Локомотив» начал переговоры о переходе полузащитника «Уотфорда»

«Локомотив» начал переговоры с «Уотфордом» о переходе марокканского полузащитника Имрана Лузы. Об этом сообщает L'Équipe.
В прошлом сезоне 26-летний Луза провел 37 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач в английском Чемпионшипе. Он способен сыграть в качестве опорного, центрального и атакующего полузащитника. Имран — воспитанник академии «Нанта». За эту команду он начал свой профессиональный путь в 2017 году в Лиге 1. В 2021-м он перешел в стан английского «Уотфорда», а в 2024-м отправился на правах аренды во французский «Лорьян».
С 2021 года он играет за сборную родного Марокко. В составе молодежной национальной команды успел провести два матча. Восемь встреч он провел за молодежную команду Франции. 6 октября 2021 года Имран Луза дебютировал в составе сборной Марокко.
Известно, что футболистом также интересуется турецкий «Трабзонспор». Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Уотфордом» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.
Напомним, после шести туров РПЛ «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице, на счету команды 14 очков. Впереди ЦСКА и действующий чемпион лиги «Краснодар».