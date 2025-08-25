СМИ: «Локомотив» начал переговоры о переходе полузащитника «Уотфорда»

В прошлом сезоне 26-летний Луза провел 37 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач в английском Чемпионшипе. Он способен сыграть в качестве опорного, центрального и атакующего полузащитника. Имран — воспитанник академии «Нанта». За эту команду он начал свой профессиональный путь в 2017 году в Лиге 1. В 2021-м он перешел в стан английского «Уотфорда», а в 2024-м отправился на правах аренды во французский «Лорьян».