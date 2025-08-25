Ричмонд
В ЦСКА раскрыли, получали ли предложения по трансферу Кисляка

Клуб рассказал, планирует ли расставаться с полузащитником.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном уходе Матвея Кисляка в летнее трансферное окно.

«Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придёт предложение, которое клуб сочтет адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас. Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было», — приводит слова Бабаева Legalbet.

Напомним, 20-летний Кисляк дебютировал в РПЛ в 2023 году. В минувшем сезоне он забил один гол и отдал голевую передачу в 22 матчах. В текущем чемпионате футболист сыграл в девяти встречах во всех турнирах, забил гол и отдал три голевые передачи. В СМИ была информация о том, что Кисляком интересуется «Галатасарай». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.