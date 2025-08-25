Ричмонд
В сентябре «Краснодар» сыграет с медиафутбольным клубом

Соперником действующего чемпиона России станет футбольный клуб «10».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Чемпион России «Краснодар» проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом ФК «10» во время международной паузы. Встреча состоится в субботу, 6 сентября. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Мы снова пронесемся сквозь вселенные нашего футбола и снова сыграем с ФК “10”, — говорится в анонсе встречи в телеграм-канале “Краснодара”.

В 2024 году команды уже встречались друг с другом в товарищеском матче в Краснодаре. Игра завершилась победой профессионального клуба со счетом 4:2.

После 6 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков и возглавляют турнирную таблицу, на один балл опережая ЦСКА и «Локомотив». Ближайший матч «Краснодар» проведет в гостях против «Сочи» в Кубке России в среду, 27 августа. А 31 августа южане сыграют в Москве против ЦСКА в центральном матче 7-го тура Российской Премьер-лиги.

