В сентябре «Краснодар» сыграет с медиафутбольным клубом

После 6 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков и возглавляют турнирную таблицу, на один балл опережая ЦСКА и «Локомотив». Ближайший матч «Краснодар» проведет в гостях против «Сочи» в Кубке России в среду, 27 августа. А 31 августа южане сыграют в Москве против ЦСКА в центральном матче 7-го тура Российской Премьер-лиги.