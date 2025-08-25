Гендиректор футбольного ЦСКА оценил работу главного тренера

Генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал промежуточный результат работы Фабио Челестини, заявив, что специалист быстро справился с кризисной ситуацией в команде.
«Чемпионство? Я считаю, что пока рано делать прогнозы, даже отталкиваясь от турнирного места. Команда хорошо поработала, тренер быстро справился с отчасти кризисной ситуацией, вызванной уходом предыдущего главного тренера. Результат этой работы пока, что называется, на табло», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, Челестини 49 лет, он завершил игровую карьеру в 2011 году и сразу начал тренерскую деятельность в родной Швейцарии. Он также работал в испанском клубе «Малага» и итальянском клубе «Террачина», но большую часть тренировал именно в Швейцарских командах. В 2025-м ЦСКА с Челестини подписал контракт на два года с опцией продления еще на один год.
На данный момент московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице. После шестого тура на счету ЦСКА 14 очков.