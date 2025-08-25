Гендиректор футбольного ЦСКА оценил работу главного тренера

Напомним, Челестини 49 лет, он завершил игровую карьеру в 2011 году и сразу начал тренерскую деятельность в родной Швейцарии. Он также работал в испанском клубе «Малага» и итальянском клубе «Террачина», но большую часть тренировал именно в Швейцарских командах. В 2025-м ЦСКА с Челестини подписал контракт на два года с опцией продления еще на один год.