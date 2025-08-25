Ричмонд
СМИ: «Спартак» направил «Утрехту» предложение по переходу Эль-Каруани

Российский клуб предложил за защитника до € 5 млн.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Футбольный клуб «Спартак» направил официальное предложение нидерландскому «Утрехту» о трансфере защитника Суфьяна Эль-Каруани. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации издания, московский клуб предлагает за 24-летнего футболиста € 3 млн. Также дополнительные бонусы, которые могут увеличить общую стоимость сделки до 5 млн. Известно, что марокканцем интересуется португальский «Порту» и французский «Марсель».

В прошлом сезоне футболист провел за «Утрехт» 36 матчей, забил два гола и сделал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 9 млн. Контракт Эль-Каруани с «Утрехтом» действует до лета 2026 года. Всего за клуб он провел 77 матчей, в которых забил три мяча. Он также является футболистом сборной Марокко, в ее составе он провел три матча.

В 2022 году Эль-Каруни принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он был запасным и на поле не вышел.