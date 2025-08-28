Болельщик «Локо» получил бан за бросок сосиски в тесте на поле

Напомним, матч 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (3:0), прошел на «РЖД Арене» 19 июля. Один из болельщиков эмоционально отреагировал на неудачные действия футболистов любимой команды и в какой-то момент бросил сосиску в тесте на поле. На фаната был составлен протокол.
По информации источника, по результатам инцидента состоялся суд. Болельщику запретили посещать матчи команды в течение 10 месяецв. Также он должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
На старте нового сезона «Локомотив» лидировал в турнирной таблице на протяжении 5 туров. После 6-го тура команда Михаила Галактионова потеряла первую строчку из-за ничьей с «Ростовом» (3:3) и победы конкурентов. Теперь первое место в таблице занимает действующий чемпион «Краснодар» с 15 очками. «Локомотив» располагается на третьем месте с 14 баллами, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.
В следующем туре железнодорожники на домашнем поле примут самарские «Крылья Советов». Матч пройдет 31 августа в 15:45 по московскому времени.