Болельщик «Локо» получил бан за бросок сосиски в тесте на поле

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.10
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.09
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.09
П2
1.42
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.16
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.81
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.29
П2
7.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.50
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.21
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.12
П2
7.25
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.15
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.10
П2
3.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.47
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.18
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.20
П2
27.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.02
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.29
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.78
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.00

Болельщик «Локо» получил бан за бросок сосиски в тесте на поле

Фанат московского «Локомотива» получил 10-месячный запрет на посещение матчей команды за неподобающее поведение, сообщает Sport Baza.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Напомним, матч 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (3:0), прошел на «РЖД Арене» 19 июля. Один из болельщиков эмоционально отреагировал на неудачные действия футболистов любимой команды и в какой-то момент бросил сосиску в тесте на поле. На фаната был составлен протокол.

По информации источника, по результатам инцидента состоялся суд. Болельщику запретили посещать матчи команды в течение 10 месяецв. Также он должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

На старте нового сезона «Локомотив» лидировал в турнирной таблице на протяжении 5 туров. После 6-го тура команда Михаила Галактионова потеряла первую строчку из-за ничьей с «Ростовом» (3:3) и победы конкурентов. Теперь первое место в таблице занимает действующий чемпион «Краснодар» с 15 очками. «Локомотив» располагается на третьем месте с 14 баллами, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.

В следующем туре железнодорожники на домашнем поле примут самарские «Крылья Советов». Матч пройдет 31 августа в 15:45 по московскому времени.