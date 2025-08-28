Болельщик «Локо» получил бан за бросок сосиски в тесте на поле

Напомним, матч 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (3:0), прошел на «РЖД Арене» 19 июля. Один из болельщиков эмоционально отреагировал на неудачные действия футболистов любимой команды и в какой-то момент бросил сосиску в тесте на поле. На фаната был составлен протокол.