«Локомотив» отказался продавать Батракова в Саудовскую Аравию

Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит на взрослом уровне второй полноценный сезон. На его счету 51 матч за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых он забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.