«Локомотив» отказался продавать Батракова в Саудовскую Аравию

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.10
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.09
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.94
П2
1.43
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.16
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.65
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
20:00
Самсунспор
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.46
П2
2.81
Футбол. Лига конференций
20:00
РФШ
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Рапид В
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.15
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
20:00
Бешикташ
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.46
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
20:30
Лудогорец
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.45
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.21
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
20:30
Университатя Кр
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
АЗ
:
Левски
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.11
П2
7.10
Футбол. Лига конференций
20:30
ЧФР
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Динамо К
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.65
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Янг Бойз
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.14
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Генк
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.15
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Брённбю
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Баник О
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.10
П2
3.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Арда
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.45
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
21:00
Фиорентина
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.18
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Райо Вальекано
:
Неман
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
27.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.02
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.29
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.78
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
9.00

«Локомотив» отказался продавать Батракова в Саудовскую Аравию

«Аль-Иттихад» проявлял активный интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, саудовский клуб был готов заплатить за 20-летнего россиянина 30 млн евро. Самому Батракову саудиты были готовы предложить контракт с годовой зарплатой около пяти миллионов евро и солидными бонусами.

Отмечается, что «Локомотив» ответил на предложение «Аль-Иттихада» отказом.

«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. За клуб из Джидды выступают бывшие игрок сборной Франции Карим Бензема, Нголо Канте и Мусса Диаби, а также бывший защитник «Локомотива» Марио Митай. Командой руководит бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит на взрослом уровне второй полноценный сезон. На его счету 51 матч за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых он забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. Сегодня «железнодорожники» в Кубке России дома сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.