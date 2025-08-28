«Локомотив» отказался продавать Батракова в Саудовскую Аравию

По информации источника, саудовский клуб был готов заплатить за 20-летнего россиянина 30 млн евро. Самому Батракову саудиты были готовы предложить контракт с годовой зарплатой около пяти миллионов евро и солидными бонусами.
Отмечается, что «Локомотив» ответил на предложение «Аль-Иттихада» отказом.
«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. За клуб из Джидды выступают бывшие игрок сборной Франции Карим Бензема, Нголо Канте и Мусса Диаби, а также бывший защитник «Локомотива» Марио Митай. Командой руководит бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит на взрослом уровне второй полноценный сезон. На его счету 51 матч за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых он забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. Сегодня «железнодорожники» в Кубке России дома сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.