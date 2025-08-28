Бубнов оценил переход Пруцева в «Локо»: Это потеря для «Спартака»

Ранее московский «Спартак» продлил соглашение с 25-летним Пруцевым до лета 2028 года. Пресс-служба клуба сразу после этого сообщила, что сезон-2025/26 Пруцев проведет в «Локомотиве». Аренда игрока рассчитана до окончания текущего сезона и не предусматривает права выкупа.
«Сильный трансфер для “Локомотива”. А для “Спартака”, я считаю, потеря. Это вот тот случай, где он не прогадает. Но он в аренду только переходит», — сказал Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу».
«Спартак» приобрел Пруцева у самарских «Крыльев Советов» в начале 2022 года за €1,5 млн. В составе красно-белых футболист провел 115 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.
На старте нового сезона «Локомотив» лидировал в турнирной таблице на протяжении 5 туров. После 6-го тура команда Михаила Галактионова потеряла первую строчку из-за ничьей с «Ростовом» (3:3) и победы конкурентов. Теперь первое место в таблице занимает действующий чемпион «Краснодар» с 15 очками. «Локомотив» располагается на третьем месте с 14 баллами, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.
«Спартак» располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.
В следующем туре железнодорожники на домашнем поле примут самарские «Крылья Советов». «Спартак» дома сыграет с «Сочи».