«Спартак» отдал Данила Пруцева в аренду «Локомотиву»

«Спартак» объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Данилом Пруцевым и переходе футболиста в «Локомотив» на правах аренды. Футболист проведет в составе «железнодорожников» сезон-2025/26.
Красно-белые приобрели Пруцева у «Крыльев Советов» в начале 2022 года за 1,5 миллиона евро. В составе московского клуба 25-летний игрок сыграл 115 матчей, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.
Данил Пруцев выступает на позиции центрального полузащитника. Ранее он играл также за «Чертаново» и «Сочи». В активе Пруцева 7 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Россси. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.