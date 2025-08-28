«Спартак» отдал Данила Пруцева в аренду «Локомотиву»

Данил Пруцев выступает на позиции центрального полузащитника. Ранее он играл также за «Чертаново» и «Сочи». В активе Пруцева 7 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Россси. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в четыре миллиона евро.