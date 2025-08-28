Аршавин отреагировал на слова Дзюбы о составе «Акрона»

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин отреагировал на требования нападающего «Акрона» Артема Дзюбы усилить состав в летнее трансферное окно.
«У “Акрона” симпатичная команда, они даже в этом составе нормально играют. Я думаю, что Дзюба привык побеждать. Он всегда находился в сильных командах. Артем понимает, что его дни в футболе тают, поэтому хочет как можно больше насладиться этими моментами. А радость приносят победы. То, что он сказал, — это в его стиле. Но я не думаю, что будет скандал. Это рабочий эпизод из жизни Артёма Дзюбы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Акрон» с шестью очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Заурбека Тедеева примет «Балтику» 31 августа.
В нынешнем сезоне РПЛ Артем Дзюба забил три мяча, а также отдал два голевые передачи за шесть игр.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 243 гола. Помимо «Акрона», он выступал также за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».