Аршавин отреагировал на слова Дзюбы о составе «Акрона»

«У “Акрона” симпатичная команда, они даже в этом составе нормально играют. Я думаю, что Дзюба привык побеждать. Он всегда находился в сильных командах. Артем понимает, что его дни в футболе тают, поэтому хочет как можно больше насладиться этими моментами. А радость приносят победы. То, что он сказал, — это в его стиле. Но я не думаю, что будет скандал. Это рабочий эпизод из жизни Артёма Дзюбы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».