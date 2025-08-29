В «Локомотиве» надеялись, что Самошников не перейдет в «Спартак»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.91
П2
3.00
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.16
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.30
П2
3.60
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.36
П2
3.10
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.33
X
4.07
П2
1.60
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.04
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2

В «Локомотиве» надеялись, что Самошников не перейдет в «Спартак»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход защитника Ильи Самошникова в «Спартак». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе 27-летний игрок сборной России стал игроком «красно-белых». По информации «Спорт-Экспресс», сумма трансфера без учета бонусов составила 350 млн рублей.

«Незаменимых игроков не бывает. Не мы это придумали. Сколько поколений проходило. С одной стороны, у нас с ним были беседы. Подсознательно мы рассчитывали на то, что наше сотрудничество продолжится, но здесь он принял свое решение, поэтому обсуждать его бессмысленно, сейчас он футболист другой команды. Комментировать это нецелесообразно», — сказал Галактионов.

Самошников перешел в «Локомотив» летом 2023 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. Он провел за «железнодорожников» 70 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Также на счету Самошникова четыре матча за сборную России, в которых он отметился одним забитым мячом.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 31 августа, «железнодорожники» дома сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:45 по московскому времени.