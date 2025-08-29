В «Локомотиве» надеялись, что Самошников не перейдет в «Спартак»

На прошлой неделе 27-летний игрок сборной России стал игроком «красно-белых». По информации «Спорт-Экспресс», сумма трансфера без учета бонусов составила 350 млн рублей.
«Незаменимых игроков не бывает. Не мы это придумали. Сколько поколений проходило. С одной стороны, у нас с ним были беседы. Подсознательно мы рассчитывали на то, что наше сотрудничество продолжится, но здесь он принял свое решение, поэтому обсуждать его бессмысленно, сейчас он футболист другой команды. Комментировать это нецелесообразно», — сказал Галактионов.
Самошников перешел в «Локомотив» летом 2023 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. Он провел за «железнодорожников» 70 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Также на счету Самошникова четыре матча за сборную России, в которых он отметился одним забитым мячом.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 31 августа, «железнодорожники» дома сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:45 по московскому времени.