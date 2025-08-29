Тедеев рассказал, какой футбол хочет видеть владелец «Акрона»

— Мы и в прошлом сезоне старались быть максимально агрессивными на половине поля соперника и контролировать мяч. Иногда по ходу матча мы меняем тактику. Под какие-то нюансы нужно подстраиваться, но при этом не терять намеченный план и стиль. Академия должна давать нам футболистов, так как руководство клуба уделяет огромное внимание ей и детско-юношескому футболу. Этот принцип должен лежать в основании наших мыслей, — добавил главный тренер тольяттинцев.