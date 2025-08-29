Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.85
П2
2.85
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.31
П2
3.62
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.35
П2
3.07
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.00
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.01
П2
3.75

Тедеев рассказал, какой футбол хочет видеть владелец «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о принципах игры команды и подбора игроков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fcakron

— Иногда по ходу матча меняем тактику — как в игре с махачкалинским «Динамо», например. Под какие-то нюансы нужно подстраиваться, но при этом не терять намеченный план и стиль, который должен преобладать, потому что растёт новое поколение игроков.

Академия должна давать нам футболистов, так как руководство клуба уделяет огромное внимание ей и детско-юношескому футболу. Этот принцип должен лежать в основании наших мыслей. Владелец команды хочет, чтобы «Акрон» играл в такой футбол. Тем более что никто не гарантирует результата, если будешь играть с 10 футболистами в обороне и вратарем, — заявил Заур Тедеев в интервью «Чемпионату».

— Мы и в прошлом сезоне старались быть максимально агрессивными на половине поля соперника и контролировать мяч. Иногда по ходу матча мы меняем тактику. Под какие-то нюансы нужно подстраиваться, но при этом не терять намеченный план и стиль. Академия должна давать нам футболистов, так как руководство клуба уделяет огромное внимание ей и детско-юношескому футболу. Этот принцип должен лежать в основании наших мыслей, — добавил главный тренер тольяттинцев.

«Акрон» проводит второй сезон в Российской Премьер-Лиге, в прошлом сезоне он занял в Российской Премьер-лиге 9-е место. По итогам шести туров текущего сезона «Акрон» с 6 очками располагается на 12 месте турнирной таблицы РПЛ.

В седьмом туре чемпионата «Акрон» сыграет дома с «Балтикой». Матч состоится в воскресенье, 31 августа, начало — в 13:30 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
31.08
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.43
П2
2.18