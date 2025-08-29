Тедеев рассказал, какой футбол хочет видеть владелец «Акрона»

— Иногда по ходу матча меняем тактику — как в игре с махачкалинским «Динамо», например. Под какие-то нюансы нужно подстраиваться, но при этом не терять намеченный план и стиль, который должен преобладать, потому что растёт новое поколение игроков.
Академия должна давать нам футболистов, так как руководство клуба уделяет огромное внимание ей и детско-юношескому футболу. Этот принцип должен лежать в основании наших мыслей. Владелец команды хочет, чтобы «Акрон» играл в такой футбол. Тем более что никто не гарантирует результата, если будешь играть с 10 футболистами в обороне и вратарем, — заявил Заур Тедеев в интервью «Чемпионату».
«Акрон» проводит второй сезон в Российской Премьер-Лиге, в прошлом сезоне он занял в Российской Премьер-лиге 9-е место. По итогам шести туров текущего сезона «Акрон» с 6 очками располагается на 12 месте турнирной таблицы РПЛ.
В седьмом туре чемпионата «Акрон» сыграет дома с «Балтикой». Матч состоится в воскресенье, 31 августа, начало — в 13:30 по московскому времени.