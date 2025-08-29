Матч «Спартак» — «Сочи» 30 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:30 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Несмотря на то, что «Спартак» провально начал сезон и пока не может подняться в таблице РПЛ выше восьмого места, «Сочи» далеко внизу даже по сравнению с красно-белыми. У команды Роберта Морено, вернувшейся по итогам прошлого сезона в высший свет российского футбола из Первой лиги, до сих пор нет ни одной победы в этом сезоне, а команда провела уже девять официальных матчей в РПЛ и Кубке России. Дошло до того, что прямо во время предыдущего матча сочинцев их испанского тренера увезли со стадиона на машине скорой помощи с гипертоническим кризом. Вроде все обошлось, но желаем 47-летнему специалисту крепкого здоровья.
У Деяна Станковича порядок и со здоровьем и с настроением. Кажется, самые неприятные недели, когда СМИ трубили о неизбежной отставке сербского специалиста, позади. «Спартак» обидным образом упустил победу над «Зенитом», но затем внушительно и по делу разбил в Казани крепкий «Рубин», а в рамках Кубка разгромил «Пари НН». Красно-белая жизнь, кажется, налаживается, осталось конвертировать улучшающуюся форму в набранные очки. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Все идет к тому, что «Спартак» обязан продемонстрировать превосходство в классе и справиться с южным клубом. Есть только одно «но»: до вылета в Первую лигу «Сочи» был едва ли не самым неудобным для «Спартака» соперником в России: 10 встреч в чемпионате и только три победы при пяти поражениях. Даже разница мячей отрицательная — 9:11. Посмотрим, как эта статистика изменится теперь.
Букмекеры в своих прогнозах не видят почти никаких шансов для гостей. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1,32, а шансы «Сочи» оценили в 9,50. Ничья идет с коэффициентом 5,20.