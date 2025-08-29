Матч «Спартак» — «Сочи» 30 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Несмотря на то, что «Спартак» провально начал сезон и пока не может подняться в таблице РПЛ выше восьмого места, «Сочи» далеко внизу даже по сравнению с красно-белыми. У команды Роберта Морено, вернувшейся по итогам прошлого сезона в высший свет российского футбола из Первой лиги, до сих пор нет ни одной победы в этом сезоне, а команда провела уже девять официальных матчей в РПЛ и Кубке России. Дошло до того, что прямо во время предыдущего матча сочинцев их испанского тренера увезли со стадиона на машине скорой помощи с гипертоническим кризом. Вроде все обошлось, но желаем 47-летнему специалисту крепкого здоровья.