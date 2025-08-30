«Спартак» — «Сочи» и матч Рублева на US Open: что посмотреть сегодня

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.12
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.55
П2
5.66
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.91
П2
2.50
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.09
П2
6.31
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.91
П2
5.13
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.95
П2
1.99
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.27
П2
7.80
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.95
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.19
П2
2.49
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.90
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.52
П2
1.86
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.16
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
13.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.82
П2
1.83
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.49
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.54
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.79
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.72
П2
1.76
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.79
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Спартак» — «Сочи» и матч Рублева на US Open: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 30 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

РПЛ. 7-й тур. «Спартак» — «Сочи»

Где смотреть: Матч ТВ.

30 и 31 августа клубы РПЛ сыграют заключительные матчи перед сентябрьским перерывом на матчи сборных.

Встреча между москвичами и сочинцами начнется в 18:30 мск. В случае победы над «Сочи» «Спартак» может подняться в первую пятерку таблицы. У «Сочи» всего одно очко и худшая оборона чемпионата. Интересно, что в рамках РПЛ у «Сочи» положительный баланс во встречах со «Спартаком»: пять побед при трех поражениях и двух ничейных результатах.

Другие матчи РПЛ 30 августа:

  • «Оренбург» — «Рубин» в 14:00 мск
  • «Зенит» — «Пари НН» в 16:15 мск
  • «Ростов» — «Ахмат» в 20:45 мск

Матч звезд мирового хоккея

Где смотреть: VK

30 августа в Екатеринбурге состоится матч звезд мирового хоккея. На лед выйдут Вячеслав Фетисов, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Кирилл Капризов и другие именитые хоккеисты. Матч начнется в 16:00 мск

Заключительные дни предсезонных турниров КХЛ:

Кубок мэра Москвы

  • ЦСКА — «Шанхайские драконы» в 14:30 мск
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск в 18:30 мск

Товарищеские матчи

  • «Адмирал» — «Динамо-Молодечно» в 13:00 мск
  • «Нефтехимик» — «Ак Барс» в 15:00 мск

US Open. Матч Андрея Рублева

Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров

Андрей Рублев стал единственным российским теннисистом, дошедшим до 1/16 финала Открытого чемпионата США. В этот раз он встретится с Коулманом Вонгом. Рублев однозначный фаворит этой встречи, ведь его соперник за пределами 150 в мировом рейтинге.

Другие интересные матчи мужчин:

  • Янник Синнер (Италия) — Денис Шаповалов (Канада) в 20:00 мск
  • Александр Зверев (Германия) — Феликс Оде-Альяссим (Канада) в 02:00 мск

Матчи женщин 30 августа

  • Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд (Германия) в 23:00 мск
  • Анна Калинская — Ига Швентек (Польша) в 02:00 мск

Футбол. Премьер-лига
30.08
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
13.50
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше