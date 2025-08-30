«Спартак» — «Сочи» и матч Рублева на US Open: что посмотреть сегодня

Встреча между москвичами и сочинцами начнется в 18:30 мск. В случае победы над «Сочи» «Спартак» может подняться в первую пятерку таблицы. У «Сочи» всего одно очко и худшая оборона чемпионата. Интересно, что в рамках РПЛ у «Сочи» положительный баланс во встречах со «Спартаком»: пять побед при трех поражениях и двух ничейных результатах.