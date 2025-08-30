«Спартак» — «Сочи» и матч Рублева на US Open: что посмотреть сегодня

РПЛ. 7-й тур. «Спартак» — «Сочи»
Где смотреть: Матч ТВ.
30 и 31 августа клубы РПЛ сыграют заключительные матчи перед сентябрьским перерывом на матчи сборных.
Встреча между москвичами и сочинцами начнется в 18:30 мск. В случае победы над «Сочи» «Спартак» может подняться в первую пятерку таблицы. У «Сочи» всего одно очко и худшая оборона чемпионата. Интересно, что в рамках РПЛ у «Сочи» положительный баланс во встречах со «Спартаком»: пять побед при трех поражениях и двух ничейных результатах.
Другие матчи РПЛ 30 августа:
- «Оренбург» — «Рубин» в 14:00 мск
- «Зенит» — «Пари НН» в 16:15 мск
- «Ростов» — «Ахмат» в 20:45 мск
Матч звезд мирового хоккея
Где смотреть: VK
30 августа в Екатеринбурге состоится матч звезд мирового хоккея. На лед выйдут Вячеслав Фетисов, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Кирилл Капризов и другие именитые хоккеисты. Матч начнется в 16:00 мск
Заключительные дни предсезонных турниров КХЛ:
Кубок мэра Москвы
- ЦСКА — «Шанхайские драконы» в 14:30 мск
- «Динамо» Москва — «Динамо» Минск в 18:30 мск
Товарищеские матчи
- «Адмирал» — «Динамо-Молодечно» в 13:00 мск
- «Нефтехимик» — «Ак Барс» в 15:00 мск
US Open. Матч Андрея Рублева
Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров
Андрей Рублев стал единственным российским теннисистом, дошедшим до 1/16 финала Открытого чемпионата США. В этот раз он встретится с Коулманом Вонгом. Рублев однозначный фаворит этой встречи, ведь его соперник за пределами 150 в мировом рейтинге.
Другие интересные матчи мужчин:
- Янник Синнер (Италия) — Денис Шаповалов (Канада) в 20:00 мск
- Александр Зверев (Германия) — Феликс Оде-Альяссим (Канада) в 02:00 мск
Матчи женщин 30 августа
- Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд (Германия) в 23:00 мск
- Анна Калинская — Ига Швентек (Польша) в 02:00 мск