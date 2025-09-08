На 41-м году жизни скончался фотограф московского «Спартака»

Московский футбольный «Спартак» сообщил на своем официальном сайте о смерти клубного фотографа Александра Ступникова.
«Сегодня ушел из жизни фотограф “Спартака” Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности…
Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши.
Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. Его снимки навечно останутся частью истории «Спартака». В истории клуба навсегда останется и имя Александра Ступникова.
Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг", — сказано в сообщении клуба.
Отметим, что причины смерти не называются. В понедельник «Спартак» проведет товарищеский матч с «МЛ Витебск», он начнется в 19:30 мск.