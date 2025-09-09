Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.06
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.79
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.58
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.89
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом, сообщает ТАСС.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Напомним, 28 мая «Химки» объявили о снятии с РПЛ. Подмосковный клуб не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей. Спустя три недели «Химки» официально прекратили свое существование.

Позднее сотрудники «Химок» написали на имя Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова открытое письмо с претензиями в адрес бывшего инвестора клуба Садыгова.

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место в турнирной таблице.

Последние годы существования «Химок» их главным инвестором был бизнесмен Туфан Садыгов, который в декабре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.

В июне стало известно, что Садыгов купил контрольный пакет акций клуба второй турецкой лиги «Серик Беледиеспор», в который перешли сразу несколько бывших игроков «Химок», включая его сына Илью. Команду возглавил экс-главный тренер красно-черных Сергей Юран.