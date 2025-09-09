Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом

Напомним, 28 мая «Химки» объявили о снятии с РПЛ. Подмосковный клуб не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей. Спустя три недели «Химки» официально прекратили свое существование.
Позднее сотрудники «Химок» написали на имя Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова открытое письмо с претензиями в адрес бывшего инвестора клуба Садыгова.
«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место в турнирной таблице.
Последние годы существования «Химок» их главным инвестором был бизнесмен Туфан Садыгов, который в декабре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.
В июне стало известно, что Садыгов купил контрольный пакет акций клуба второй турецкой лиги «Серик Беледиеспор», в который перешли сразу несколько бывших игроков «Химок», включая его сына Илью. Команду возглавил экс-главный тренер красно-черных Сергей Юран.