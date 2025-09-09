Джику пополнил состав «Спартака»

Джику — воспитанник французского футбола. Он прошел через систему подготовки «Бастии», из которой перешел в «Кан», а затем — в «Страсбур». Именно в этом клубе Джику стал регулярно играть в Лиге 1 (117 матчей, 3 гола) и оттуда получил вызов в сборную Ганы, за которую с 2020 года провел 33 матча и записал на свой счет 2 мяча. Наш новичок — участник чемпионата мира в Катаре: он сыграл два матча на этом турнире.