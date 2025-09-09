Джику пополнил состав «Спартака»

Московский футбольный «Спартак» объявил о подписании 31-летнего защитника Александера Джику. Ранее он выступал в турецком «Фенербахче», откуда и отправился играть в Россию.
«Мы тепло приветствуем в “Спартаке” ганского защитника, который будет выступать за красно-белых под четвертым номером, и желаем ему успехов!» — сообщила пресс-служба клуба.
Футболист уже сделал первое обращение к болельщикам москвичей.
«Это Александер Джику. Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу!» — сказал Джику в соцсетях «Спартака».
Джику — воспитанник французского футбола. Он прошел через систему подготовки «Бастии», из которой перешел в «Кан», а затем — в «Страсбур». Именно в этом клубе Джику стал регулярно играть в Лиге 1 (117 матчей, 3 гола) и оттуда получил вызов в сборную Ганы, за которую с 2020 года провел 33 матча и записал на свой счет 2 мяча. Наш новичок — участник чемпионата мира в Катаре: он сыграл два матча на этом турнире.
В 2023 году Джику стал футболистом «Фенербахче». За стамбульский клуб он провел 51 матч и забил 3 гола.