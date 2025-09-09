Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.46
X
3.71
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.79
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.58
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.75
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.89
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Джику пополнил состав «Спартака»

Гангский защитник подписал двухлетний контракт с московским клубом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Московский футбольный «Спартак» объявил о подписании 31-летнего защитника Александера Джику. Ранее он выступал в турецком «Фенербахче», откуда и отправился играть в Россию.

«Мы тепло приветствуем в “Спартаке” ганского защитника, который будет выступать за красно-белых под четвертым номером, и желаем ему успехов!» — сообщила пресс-служба клуба.

Футболист уже сделал первое обращение к болельщикам москвичей.

«Это Александер Джику. Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу!» — сказал Джику в соцсетях «Спартака».

Джику — воспитанник французского футбола. Он прошел через систему подготовки «Бастии», из которой перешел в «Кан», а затем — в «Страсбур». Именно в этом клубе Джику стал регулярно играть в Лиге 1 (117 матчей, 3 гола) и оттуда получил вызов в сборную Ганы, за которую с 2020 года провел 33 матча и записал на свой счет 2 мяча. Наш новичок — участник чемпионата мира в Катаре: он сыграл два матча на этом турнире.

В 2023 году Джику стал футболистом «Фенербахче». За стамбульский клуб он провел 51 матч и забил 3 гола.