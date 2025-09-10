Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
7.11
X
4.44
П2
1.45
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.97
X
4.35
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.60
П2
1.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.06
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.58
П2
7.30
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.58
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Алексей Батраков стал лучшим игроком РПЛ по итогам июля-августа

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком турнира по итогам первых двух месяцев нового сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В семи турах нового сезона РПЛ 20-летний Батраков забил семь голов, он является лучшим бомбардиром лиги.

Полузащитник оформил дубль в ворота «Краснодара», сделал первый в карьере хет-трик в дерби со «Спартаком», также забил по мячу «Пари НН» и «Ростову». К семи мячам он добавил две голевые передачи.

На награду также претендовали Дмитрий Воробьев («Локомотив», Мирлинд Даку («Рубин»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Брайан Хиль («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Кисляк (ЦСКА).

Батраков победил в голосовании специалистов и набрал 7 голосов из 10. В голосовании болельщиков выиграл полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк. В его активе в РПЛ семь игр, два гола и три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Батракова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

После 7 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА, тройку лидеров замыкает «Балтика». «Локомотив» — четвертый. У всех трех преследователей «Краснодара» по 15 баллов.

В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде.

Локомотив
2:2
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Магомед Адиев
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Данил Пруцев)
3′
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
44′
Крылья Советов
Амар Рахманович
(Вадим Раков)
53′
Вадим Раков
90+6′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
55′
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
60′
79′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
78′
79′
99
Руслан Мялковский
19
Александр Руденко
11′
68′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
68′
27
Николай Комличенко
86′
90+4′
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
90+9′
4
Александр Солдатенков
70′
11
Амар Рахманович
7
Вадим Раков
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
71′
85′
91
Владимир Игнатенко
15
Николай Рассказов
46′
2
Кирилл Печенин
3
Томас Галдамес
46′
9
Алексей Сутормин
77
Ильзат Ахметов
17′
46′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
79′
8
Максим Витюгов
Статистика
Локомотив
Крылья Советов
Желтые карточки
6
5
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
7
3
Угловые
4
3
Фолы
14
9
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше