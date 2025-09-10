Алексей Батраков стал лучшим игроком РПЛ по итогам июля-августа

В семи турах нового сезона РПЛ 20-летний Батраков забил семь голов, он является лучшим бомбардиром лиги.
Полузащитник оформил дубль в ворота «Краснодара», сделал первый в карьере хет-трик в дерби со «Спартаком», также забил по мячу «Пари НН» и «Ростову». К семи мячам он добавил две голевые передачи.
На награду также претендовали Дмитрий Воробьев («Локомотив», Мирлинд Даку («Рубин»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Брайан Хиль («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Кисляк (ЦСКА).
Батраков победил в голосовании специалистов и набрал 7 голосов из 10. В голосовании болельщиков выиграл полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк. В его активе в РПЛ семь игр, два гола и три результативные передачи.
Действующее трудовое соглашение Батракова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.
После 7 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА, тройку лидеров замыкает «Балтика». «Локомотив» — четвертый. У всех трех преследователей «Краснодара» по 15 баллов.
В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде.
Михаил Галактионов
Магомед Адиев
Дмитрий Воробьев
(Данил Пруцев)
3′
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
44′
Амар Рахманович
(Вадим Раков)
53′
Вадим Раков
90+6′
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
55′
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
60′
79′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
78′
79′
99
Руслан Мялковский
19
Александр Руденко
11′
68′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
68′
27
Николай Комличенко
86′
90+4′
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
90+9′
4
Александр Солдатенков
70′
11
Амар Рахманович
7
Вадим Раков
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
71′
85′
91
Владимир Игнатенко
15
Николай Рассказов
46′
2
Кирилл Печенин
3
Томас Галдамес
46′
9
Алексей Сутормин
77
Ильзат Ахметов
17′
46′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
79′
8
Максим Витюгов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти