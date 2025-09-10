Осинькин посоветовал игрокам «Сочи» читать Пауло Коэльо

— Еще одна инициатива от Минспорта — создать список книг для футболистов. А игроков можно заставить читать?
— Из-под палки — трудно. Но тренер, спортивные руководители и родители имеют возможность донести до детей, насколько важно быть образованным. Не знаю, в какой форме это сработает лучше. Но пробовать надо. Я, например, не выпускаю книги из рук, не представляю жизнь по-другому. Поэтому поддерживаю идею. Но повторюсь: из-под палки это сделать невозможно.
— Какую книгу посоветуете прочитать игрокам «Сочи»?
— «Алхимик» Пауло Коэльо. Она недавно мне попалась, хотя я ее уже читал. Но все равно открыл и перечитал на одном дыхании! Эта книга рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной, длинной, но ее необходимо преодолеть. Только так достигнешь цели, — сказал Осинькин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Последним местом работы Осинькина до назначения в «Сочи» были «Крылья Советов», которые он покинул по окончании прошлого сезона после пяти лет работы в клубе. Под его руководством самарцы вернулись в РПЛ и дошли до финала Кубка России. В сезоне-2021/22 «Крылья Советов» заняли восьмое место в РПЛ, показав лучший для себя результат за последние 14 лет. Минувший сезон клуб завершил на десятой строчке.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после семи матчей одно набранное очко. 14 сентября южане на выезде сыграют с «Крыльями Советов».