Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков выбыл на 3 недели

«Вадим получил травму. Говорить о том, что это произошло в расположении сборной, наверное, некорректно. Но болевые ощущения там у него появились, они не позволяли тренироваться. Сделали обследование, которое выявило травму, к сожалению. Порядка трех недель придется пропустить», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».
5 и 8 сентября молодежная сборная России провела товарищеские матчи со сверстниками из Саудовской Аравии. В первой игре (1:2) Раков отыграл 45 минут, во второй (3:1) остался в запасе.
20-летний Раков — воспитанник московского «Локомотива». В июле2025 года перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона 2025/26. В текущем сезоне у Ракова 5 голов и 2 результативные передачи в 7 матчах Российской Премьер-лиги.
После 7 туров «Крылья Советов» набрали 9 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В воскресенье, 14 сентября, самарцы дома сыграют с занимающим на данный момент последнее место клубом «Сочи».