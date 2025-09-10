Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков выбыл на 3 недели

«Вадим получил травму. Говорить о том, что это произошло в расположении сборной, наверное, некорректно. Но болевые ощущения там у него появились, они не позволяли тренироваться. Сделали обследование, которое выявило травму, к сожалению. Порядка трех недель придется пропустить», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».