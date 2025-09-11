Гендиректор «Акрона» раскрыл секрет 37-летнего Дзюбы

Напомним, 37-летний Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон» в сентябре 2024 года в качестве свободного агента.
— В чем секрет Артема Дзюбы? Ему 37 лет, но он остается в топе по голевым действиям, актуален для медиа.
— Сильная личность, сильная по человеческим качествам. Проделывает огромную работу, которая невидима болельщикам и журналистам. Он работает с молодыми футболистами, является хорошим наставником для них. У него в крови безмерная любовь к футболу и профессионализм, — приводит слова Клюшева Metaratings.ru.
Артем Дзюба провел за «Акрон» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач. В июне 2025 года клуб из Тольятти продлил контракт с форвардом до конца сезона-2025/26.
В текущем сезоне РПЛ «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице с 6 очками. В следующем туре команда Заура Тедеева на выезде сыграет с лидером и действующим чемпионом РПЛ «Краснодаром». Матч пройдет 13 сентября в 19:30 мск.