Тренер ЦСКА Челестини назван лучшим в РПЛ на старте сезона

49-летний швейцарец в борьбе за награду опередил Мурада Мусаева («Краснодар»), Андрея Талалаева («Балтика»), Михаила Галактионова («Локомотив») и Станислава Черчесова («Ахмат»). Победителя определяли с помощью голосования, в котором участвовали эксперты РПЛ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и болельщики.
Челестини получил 55,84% голосов болельщиков, а также голоса троих из пяти экспертов РПЛ (Владислав Радимов, Олег Корнаухов, Александр Григорян). При этом в голосовании комментаторов «Матч Премьер» швейцарец не получил ни одного голоса — они единогласно проголосовали за Андрея Талалаева.
Фабио Челестини возглавил ЦСКА минувшим летом. Под его руководством армейцы на старте обыграли в РПЛ «Ахмат» (2:1), «Рубин» (5:1), московское «Динамо» (3:1) и «Акрон» (3:1), а также поделили очки с «Оренбургом» (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (1:1).
После семи туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 14 сентября, армейский клуб на выезде сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.