РФС потребует запретить экс-инвестору «Химок» работать в футболе

Ранее Садыгов был главным инвестором «Химок», которые не смогли пройти процедуру лицензирования на сезон из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей. 18 июня подмосковный клуб прекратил свое существование. На этой неделе Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.
«Мы возбудили дело в контрольно-дисциплинарном комитете о привлечении к ответственности руководства “Химок”, допустившего прекращение профессионального статуса клуба. Будет рассмотрен вопрос в отношении Садыгова. Если будет принято решение, то буду обращаться в ФИФА для распространения на все футбольные страны. Речь идет о пожизненном запрете на футбольную деятельность», — сказал Митрофанов.
После ликвидации «Химок» Садыгов приобрел контрольный пакет акций клуба второй турецкой лиги «Серик Беледиеспор», в который перешли сразу несколько экс-игроков подмосковной команды, включая его сына Илью. Команду возглавил бывший главный тренер «красно-черных» Сергей Юран.
В декабре 2024 года Садыгов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.
После четырех туров «Серик Беледиеспор» занимает 16-е место в турнирной таблице второй турецкой лиги и находится в непосредственной близости к зоне вылета.