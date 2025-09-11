РФС потребует запретить экс-инвестору «Химок» работать в футболе

«Мы возбудили дело в контрольно-дисциплинарном комитете о привлечении к ответственности руководства “Химок”, допустившего прекращение профессионального статуса клуба. Будет рассмотрен вопрос в отношении Садыгова. Если будет принято решение, то буду обращаться в ФИФА для распространения на все футбольные страны. Речь идет о пожизненном запрете на футбольную деятельность», — сказал Митрофанов.