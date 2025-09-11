Ричмонд
Стало известно, кто рассудит «Динамо» — «Спартак» в 8-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 8-го тура РПЛ сезона-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС


Восьмой тур Российской Премьер-лиги будет сыгран за три дня — начнется в пятницу, 12 сентября, и завершится в воскресенье, 14 сентября.

12 сентября (пятница)

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: главный арбитр — Сергей Иванов. Ассистенты — Алексей Лунев, Варанцо Петросян.

13 сентября (суббота)

«Пари НН» — «Оренбург»: главный арбитр — Сергей Чебан. Ассистенты — Дмитрий Мосякин, Артем Перов.

«Динамо» Москва — «Спартак»: главный арбитр — Егор Егоров. Ассистенты — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов.

«Ахмат» — «Локомотив»: главный арбитр — Кирилл Левников. Ассистенты — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин.

«Краснодар» — «Акрон»: главный арбитр — Ранэль Зияков. Ассистенты — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Сочи»: главный арбитр — Инал Танашев. Ассистенты — Алексей Стипиди, Хамид Талаев.

«Балтика» — «Зенит»: главный арбитр — Виталий Мешков. Ассистенты — Игорь Демешко, Станислав Попков.

«Ростов» — ЦСКА: главный арбитр — Сергей Карасев. Ассистенты — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев.

По итогам семи туров «Краснодар» с 16 очками лидирует в турнирной таблице. ЦСКА, калининградская «Балтика» и «Локомотив» расположились следом. У всех трех команд по 15 очков.

