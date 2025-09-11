Ричмонд
«Динамо» Махачкала объявило о трансфере форварда сборной Анголы

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях сообщило о подписании контракта с нападающим Миро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Динамо» Махачкала

Ангольский нападающий Миро подписал с махачкалинским «Динамо» контракт до лета 2029 года.

«22-летний форвард перешел в наш клуб из “Тонделы”, выступающей в элитном дивизионе чемпионата Португалии. Полное имя новобранца “Динамо” — Вальдемиро Пинту Домингос. Он начинал карьеру на родине, затем перебрался в Португалию — в клуб Примейры “Жил Висенте”, где выступал за молодежную команду», — написано в сообщении клуба.

Прошлый сезон Миро провел за «Тонделу» во второй по значимости португальской лиге. Он сыграл за клуб 31 матч, выиграл с ним первенство и с 10 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром лиги. В текущем сезоне в составе «Тонделы» у форварда четыре матча в Примейре. Он также привлекался в сборную Анголы, за которую провёл пять матчей и забил один мяч.

После 7 туров махачкалинское «Динамо» набрало 8 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В пятницу, 12 сентября, подопечные Хасанби Биджиева сыграют на выезде против казанского «Рубина». Начало встречи — в 19 часов по московскому времени.