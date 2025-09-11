«Динамо» Махачкала объявило о трансфере форварда сборной Анголы

Прошлый сезон Миро провел за «Тонделу» во второй по значимости португальской лиге. Он сыграл за клуб 31 матч, выиграл с ним первенство и с 10 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром лиги. В текущем сезоне в составе «Тонделы» у форварда четыре матча в Примейре. Он также привлекался в сборную Анголы, за которую провёл пять матчей и забил один мяч.