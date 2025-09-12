Махачкалинское «Динамо» подписало защитника из Колумбии

Андрес Аларкон является воспитанником «Патриотаса». Он провел за клуб 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Аларкон на правах аренды выступал за «Депортиво Пасто», за который провел 27 матчей и забил пять мячей.