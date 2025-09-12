Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.38
П2
4.27
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.70
П2
5.10
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
3.15
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.69
П2
8.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.56
П2
4.65
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» подписало защитника из Колумбии

Колумбийский защитник «Патриотас» Андрес Аларкон продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Клубы согласовали годичную аренду, после чего Аларкон станет игроком махачкалинского клуба на постоянной основе. По информации Sport24, сумма трансфера составит 430 тыс. евро.

За махачкалинское «Динамо» Аларкон будет выступать под 24-м номером. Он выступает на позиции центрального защитника, но также способен сыграть опорного полузащитника.

Андрес Аларкон является воспитанником «Патриотаса». Он провел за клуб 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Аларкон на правах аренды выступал за «Депортиво Пасто», за который провел 27 матчей и забил пять мячей.

В 2023 году Аларкон провел четыре матча за олимпийскую сборную Колумбии и забил один мяч.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея после семи туров восемь набранных очков. Сегодня, 12 сентября, дагестанский клуб на выезде сыграет с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.