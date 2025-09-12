Махачкалинское «Динамо» подписало защитника из Колумбии

Клубы согласовали годичную аренду, после чего Аларкон станет игроком махачкалинского клуба на постоянной основе. По информации Sport24, сумма трансфера составит 430 тыс. евро.
За махачкалинское «Динамо» Аларкон будет выступать под 24-м номером. Он выступает на позиции центрального защитника, но также способен сыграть опорного полузащитника.
Андрес Аларкон является воспитанником «Патриотаса». Он провел за клуб 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Аларкон на правах аренды выступал за «Депортиво Пасто», за который провел 27 матчей и забил пять мячей.
В 2023 году Аларкон провел четыре матча за олимпийскую сборную Колумбии и забил один мяч.
Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея после семи туров восемь набранных очков. Сегодня, 12 сентября, дагестанский клуб на выезде сыграет с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.