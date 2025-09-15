Черчесов выступил с пожеланием по новому лимиту на легионеров

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что при новом лимите на легионеров все команды будут в равных условиях.
«Руководители встретятся, выскажут свои аргументы, а после уже будет принято решение. Тренеру придется работать в тех реалиях, которые будут — этот закон будет един для всех. Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Вне зависимости от того, сколько будет разрешено легионеров, главное, чтобы все они могли играть. Футбол — командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
«Футбол — командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. И неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается так, что при подготовке к игре и во время матча ты должен смотреть не на спортивную форму футболиста, а на его паспорт. Так что эти нюансы нужно учитывать. Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили. Грамотные люди соберутся и решат, каким будет лимит», — добавил Черчесов.
Напомним, что в настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле 8 легионеров одновременно. Футболисты из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана легионерами не считаются.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев сообщил, что с сезона-2028/2029 действующий лимит на легионеров будет ужесточён по формуле «десять в заявке, пять на поле».
