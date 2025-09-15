Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Енисей
0
П1
2.90
X
2.70
П2
3.30
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
П1
1.47
X
4.06
П2
6.60
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
П1
3.05
X
3.06
П2
2.75
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
П1
2.29
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
П1
1.65
X
3.81
П2
6.30
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
П1
2.24
X
3.26
П2
3.62
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Черчесов выступил с пожеланием по новому лимиту на легионеров

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказал свое мнение по новому лимиту на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что при новом лимите на легионеров все команды будут в равных условиях.

«Руководители встретятся, выскажут свои аргументы, а после уже будет принято решение. Тренеру придется работать в тех реалиях, которые будут — этот закон будет един для всех. Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Вне зависимости от того, сколько будет разрешено легионеров, главное, чтобы все они могли играть. Футбол — командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

«Футбол — командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. И неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается так, что при подготовке к игре и во время матча ты должен смотреть не на спортивную форму футболиста, а на его паспорт. Так что эти нюансы нужно учитывать. Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили. Грамотные люди соберутся и решат, каким будет лимит», — добавил Черчесов.

Напомним, что в настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле 8 легионеров одновременно. Футболисты из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана легионерами не считаются.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев сообщил, что с сезона-2028/2029 действующий лимит на легионеров будет ужесточён по формуле «десять в заявке, пять на поле».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
46′
Локомотив
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Статистика
Ахмат
Локомотив
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
3
Угловые
5
5
Фолы
8
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти