Черчесов выступил с пожеланием по новому лимиту на легионеров

«Футбол — командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. И неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается так, что при подготовке к игре и во время матча ты должен смотреть не на спортивную форму футболиста, а на его паспорт. Так что эти нюансы нужно учитывать. Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили. Грамотные люди соберутся и решат, каким будет лимит», — добавил Черчесов.