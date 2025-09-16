Мостовой заявил о готовности сменить Станковича в «Спартаке»

— Все ли мне понравилось? Я думаю, не было тех игр, когда нравится все. Эта игра не исключение, потому что что‑то понравилось, что‑то нет. Игра была так себе. Многие говорят, те, кто смотрел на стадионе и по телевизору, что все было замечательно. Потому что были голы, моменты, удаление главного тренера в очередной раз. Как зрителю — игра понравилась, как футболисту — как и всегда, не все нравится.



Кто мне понравился больше? Исходя из моментов, все‑таки «Спартак» был ближе к победе. Прежде всего потому, что в последнем моменте Лунев спас «Динамо». Забей «Спартак» этот момент, сейчас бы все «красно‑белые» радовались.



Чем объяснить поведение тренера «Спартака»? Здесь трудно объяснить, я тоже не понимаю. Меня многие спрашивают, а что его не устраивает? Вроде все есть, контракт есть. У меня нет объяснения. Я большую футбольную жизнь прожил и многих людей видел. Давайте вспомним, каким он был футболистом. Он же тоже был похожим на поле. Может быть, такая черта характера. Опять же, мы не знаем, что у него происходит внутри.



Доработает ли Деян Станкович до конца сезона? Доработает Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. «Красно‑белые» поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал Мостовой.