Мостовой заявил о готовности сменить Станковича в «Спартаке»

На минувших выходных «красно-белые» на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» (2:2) в центральном матче 8-го тура РПЛ. В концовке первого тайма Станкович был удален со скамейки после того, как высказывал недовольство работой судей, засчитавший гол Бителло. В протоколе игры указано, что наставник «Спартака» был удален использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра.
— Все ли мне понравилось? Я думаю, не было тех игр, когда нравится все. Эта игра не исключение, потому что что‑то понравилось, что‑то нет. Игра была так себе. Многие говорят, те, кто смотрел на стадионе и по телевизору, что все было замечательно. Потому что были голы, моменты, удаление главного тренера в очередной раз. Как зрителю — игра понравилась, как футболисту — как и всегда, не все нравится.
Кто мне понравился больше? Исходя из моментов, все‑таки «Спартак» был ближе к победе. Прежде всего потому, что в последнем моменте Лунев спас «Динамо». Забей «Спартак» этот момент, сейчас бы все «красно‑белые» радовались.
Чем объяснить поведение тренера «Спартака»? Здесь трудно объяснить, я тоже не понимаю. Меня многие спрашивают, а что его не устраивает? Вроде все есть, контракт есть. У меня нет объяснения. Я большую футбольную жизнь прожил и многих людей видел. Давайте вспомним, каким он был футболистом. Он же тоже был похожим на поле. Может быть, такая черта характера. Опять же, мы не знаем, что у него происходит внутри.
Доработает ли Деян Станкович до конца сезона? Доработает Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. «Красно‑белые» поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал Мостовой.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. Сегодня, 16 сентября, «красно-белые» в Кубке России дома сыграют с «Ростовом». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.