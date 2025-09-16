Ричмонд
«Рубин» объявил о переходе экс-игрока «Ахмата» и сборной России

Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец на правах свободного агента перешел в «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Тобол"

32-летний футболист подписал с «Рубином» однолетний контракт. Казанский клуб сможет заявить футболиста, несмотря на закрытие трансферного окна, так как Швец на момент перехода являлся свободным агентом.

Последним клубом футболиста был «Ахмат», за который он выступал с 2017 года. За семь лет он провел за грозненский клуб 187 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Он входит в пятерку футболистов, проведших наибольшее количество игр за клуб в истории.

Из-за проблем с паховыми мышцами Швец не выходил на поле с ноября 2024 года. Зимой он перенес операцию по удалению паховой грыжи.

До переезда в РПЛ Швец выступал в Испании за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала». Также Швец сыграл один матч за сборную России.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ведущего «Краснодара» на пять очков. Сегодня, 16 сентября, команда Рашида Рахимова в Кубке России на выезде сыграет с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.