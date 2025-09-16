Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
2.65
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.14
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.68
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.34
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.74
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.81
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.04

«Спартак» обжаловал три решения арбитра в матче РПЛ с «Динамо»

Дерби между «Спартаком» и «Динамо» состоялось 13 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги и завершилось вничью — 2:2.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам гостевого матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спартак» требует рассмотреть нарушение правил на 17-й минуте на защитнике Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушение правил в конце первого тайма на полузащитнике красно-белых Маркиньосе перед голом «Динамо», а также два нарушения в штрафной площади «Динамо» на форварде «Спартака» Ливае Гарсии на 46-й минуте — со стороны Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.

После 8 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 21 августа, подопечные Деяна Станковича дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Динамо
2:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Динамо
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Спартак
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
2
Угловые
2
5
Фолы
17
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти