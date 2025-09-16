«Спартак» обжаловал три решения арбитра в матче РПЛ с «Динамо»

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам гостевого матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Спартак» требует рассмотреть нарушение правил на 17-й минуте на защитнике Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушение правил в конце первого тайма на полузащитнике красно-белых Маркиньосе перед голом «Динамо», а также два нарушения в штрафной площади «Динамо» на форварде «Спартака» Ливае Гарсии на 46-й минуте — со стороны Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.
После 8 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 21 августа, подопечные Деяна Станковича дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
