«Спартак» обжаловал три решения арбитра в матче РПЛ с «Динамо»

«Спартак» требует рассмотреть нарушение правил на 17-й минуте на защитнике Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушение правил в конце первого тайма на полузащитнике красно-белых Маркиньосе перед голом «Динамо», а также два нарушения в штрафной площади «Динамо» на форварде «Спартака» Ливае Гарсии на 46-й минуте — со стороны Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.