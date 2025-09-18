Источник: Станкович будет дисквалифицирован на четыре матча

Главного тренера футбольного «Спартака» серба Деяна Станковича должны дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление арбитра РПЛ. Инцидент произошел на игре с московским «Динамо» (2:2). О предполагаемых санкциях сообщил журналист Илья Казаков.
«Не было бы “суки”, дали бы 3. Скорее всего. А так рецидив в грубой форме. Могут и пять матчей дать, но не думаю. Дерби с ЦСКА без него», — написал Казаков в своем телеграм-канале.
Станкович получил красную карточку за реакцию на гол динамовца Бителло в компенсированное время первого тайма. Тренерский штаб красно-белых посчитал, что перед голом был фол, и эмоционально отреагировал на решение арбитра засчитать мяч. Станкович вышел за пределы технической зоны, спорил с судьей и использовал оскорбительные выражения. После эмоционального диалога тренер был удален с поля арбитром Егором Егоровым.
В случае, если Станковича действительно дисквалифицируют на четыре игры РПЛ, главный тренер «Спартака» пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростовом». Заседание КДК состоится завтра, 19 сентября.
На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в таблице, на его счету 12 очков.