Футболист «Ахмата» Касинтура получает российское гражданство

Эгаш Касинтура проживает в России с 2015 года. Он приехал в страну для учебы в Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ). Касинтура выступал за университетскую команду по футзалу, пока в 2019 году его не заметили в мини-футбольном клубе «Новая генерация» из Сыктывкара.