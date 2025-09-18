Футболист «Ахмата» Касинтура получает российское гражданство

В июне этого года 27-летний анголец женился на гражданке России, что позволяет ему рассчитывать на упрощенную процедуру получения российского паспорта.
«Сейчас идет процесс получения российского гражданства. Посмотрим, чем все закончится», — сказал Касинтура.
Эгаш Касинтура проживает в России с 2015 года. Он приехал в страну для учебы в Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ). Касинтура выступал за университетскую команду по футзалу, пока в 2019 году его не заметили в мини-футбольном клубе «Новая генерация» из Сыктывкара.
В 2021 году Касинтура начал профессиональную карьеру в большом футболе, подписав контракт с «Уфой». Затем он играл в махачкалинском «Динамо», а минувшим летом подписал трехлетний контракт с «Ахматом». В общей сложности Касинтура провел 140 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 19 голевых передач.
Касинтура не заигран за сборную Анголы и в будущем может получить право выступать за национальную команду России.
«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 20 сентября, грозненцы на выезде сыграют с «Пари НН». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Эгаш Касинтура
46′
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти