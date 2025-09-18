«Пари НН» возвращается на стадион в Нижнем Новгороде

Генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области (ЦУРС) Максим Гафуров сообщил, что матч Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде.
«Работа комиссии РПЛ завершена. Матч со “Спартаком” 1 октября пройдет в Нижнем Новгороде», — приводит слова Гафурова «Спорт-Экспресс».
Эта игра станет первой для команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее нижегородцы из-за ремонтных работ принимали соперников в Екатеринбурге, Саранске, Грозном и Казани.
Домашним для «Пари НН» является стадион «Нижний Новгород» (с июля этого года — «Совкомбанк Арена»). Спортивное сооружение, вмещающее 45319 зрителей, было построено для проведения матчей чемпионата мира 2018 года. В рамках мирового первенства на нем прошли 4 матча группового этапа, матч ⅛ финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 в серии пенальти) и четвертьфинал Франция — Уругвай (2:0).
После 8 матчей Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Пари НН» набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В субботу, 20 сентября, подопечные Алексея Шпилевского сыграют против грозненского «Ахмата». Домашняя для нижегородцев встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.