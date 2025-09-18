Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.52
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.70
П2
4.55
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.73
П2
43.00
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.90
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.20
П2
5.42
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.25
П2
29.00

«Пари НН» возвращается на стадион в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявили дату возвращения команды на стадион в родном городе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области (ЦУРС) Максим Гафуров сообщил, что матч Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде.

«Работа комиссии РПЛ завершена. Матч со “Спартаком” 1 октября пройдет в Нижнем Новгороде», — приводит слова Гафурова «Спорт-Экспресс».

Эта игра станет первой для команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее нижегородцы из-за ремонтных работ принимали соперников в Екатеринбурге, Саранске, Грозном и Казани.

Домашним для «Пари НН» является стадион «Нижний Новгород» (с июля этого года — «Совкомбанк Арена»). Спортивное сооружение, вмещающее 45319 зрителей, было построено для проведения матчей чемпионата мира 2018 года. В рамках мирового первенства на нем прошли 4 матча группового этапа, матч ⅛ финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 в серии пенальти) и четвертьфинал Франция — Уругвай (2:0).

После 8 матчей Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Пари НН» набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В субботу, 20 сентября, подопечные Алексея Шпилевского сыграют против грозненского «Ахмата». Домашняя для нижегородцев встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.