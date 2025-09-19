Деян Станкович дисквалифицирован на месяц во всех турнирах

«В соответчики с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение — Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата», — цитирует ТАСС главу КДК Григорьянца.
«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».
Деян Станкович оштрафован на 10 тысяч рублей за выход на поле и нецензурные выражения в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова, за что получил прямую красную карточку по ходу матча. Его помощники Пьерлуиджи Бривио и Ненад Сакич также были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.
Клуб дополнительно оштрафован на 30 тысяч рублей за поведение тренерского штаба и еще на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес судьи. Также «Спартак» получил штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, включавшее предупреждения четырем футболистам и официальному лицу, а также удаление двух официальных лиц клуба.
Сербский специалист пропустит игры Премьер-лиги против «Крыльев Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростова», а также матч FONBET Кубка России с «Пари НН».
Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Действующий контракт рассчитан до 2027 года. По итогам восьми туров Российской Премьер-лиги команда находится на восьмом месте с 12 очками. Следующий матч красно-белые проведут на домашней арене 21 сентября с «Крыльями Советов», на счету которых тоже 12 очков.