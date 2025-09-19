Деян Станкович дисквалифицирован на месяц во всех турнирах

Деян Станкович оштрафован на 10 тысяч рублей за выход на поле и нецензурные выражения в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова, за что получил прямую красную карточку по ходу матча. Его помощники Пьерлуиджи Бривио и Ненад Сакич также были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.