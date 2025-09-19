Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.10
П2
4.34
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
7.04
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.85
П2
4.00
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2

Деян Станкович дисквалифицирован на месяц во всех турнирах

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц за нецензурную брань в адрес главного арбитра матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В соответчики с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение — Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата», — цитирует ТАСС главу КДК Григорьянца.

«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Деян Станкович оштрафован на 10 тысяч рублей за выход на поле и нецензурные выражения в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова, за что получил прямую красную карточку по ходу матча. Его помощники Пьерлуиджи Бривио и Ненад Сакич также были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.

Клуб дополнительно оштрафован на 30 тысяч рублей за поведение тренерского штаба и еще на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес судьи. Также «Спартак» получил штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, включавшее предупреждения четырем футболистам и официальному лицу, а также удаление двух официальных лиц клуба.

Сербский специалист пропустит игры Премьер-лиги против «Крыльев Советов», «Пари НН», ЦСКА и «Ростова», а также матч FONBET Кубка России с «Пари НН».

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Действующий контракт рассчитан до 2027 года. По итогам восьми туров Российской Премьер-лиги команда находится на восьмом месте с 12 очками. Следующий матч красно-белые проведут на домашней арене 21 сентября с «Крыльями Советов», на счету которых тоже 12 очков.