Круговой подвел итоги матча ЦСКА с «Сочи» в РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу армейцев в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:1. В составе хозяев отличился Антон Зиньковский (39-я минута). У ЦСКА дубль с пенальти оформил Иван Обляков (58, 68), еще один гол забил Матвей Кисляк (90+6).

«Армейцы, всех с трудовой победой! Недоволен собой в первом тайме, но очень рад, что в итоге смогли перевернуть ход матча.

Спасибо болельщикам, которые приезжают, переживают у телевизоров. Продолжаем работу!» — написал футболист в своем телеграм-канале.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол в восьмом матче подряд и повторил собственную антирекордную серию в РПЛ. 39-летний вратарь сумел сохранить свои ворота неприкосновенности только в выездном матче 1-го тура против «Оренбурга» (0:0).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 28 сентября, армейцы дома сыграют с «Балтикой».

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ, сочинцы не одержали ни одной победы в чемпионате и занимают последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице с 1 баллом. В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 28 сентября.