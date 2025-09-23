Аленичев в процентах оценил шансы «Спартака» на чемпионство

— «Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Хочется, чтобы «Спартак» показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, «Спартак» был бы на ходу. Последние результаты не радуют. «Спартак» вряд ли выиграет РПЛ, ставлю на это 5% из ста", — сказал Аленичев.