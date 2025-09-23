Ричмонд
Аленичев в процентах оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил вероятность того, что «красно-белые» выигрывают РПЛ в этом сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Хочется, чтобы «Спартак» показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, «Спартак» был бы на ходу. Последние результаты не радуют. «Спартак» вряд ли выиграет РПЛ, ставлю на это 5% из ста", — сказал Аленичев.

Дмитрий Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 по август 2016 года. Под его руководством «красно-белые» заняли в РПЛ пятое место. После отставки Аленичева в августе 2016 года команду возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому чемпионскому титулу с 2001 года. С тех пор «Спартак» больше не становился чемпионом России.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье, 21 сентября, «красно-белые» дома сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.