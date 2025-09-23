Ричмонд
Экс-футболист сборной Германии оценил работу Карпина в «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил перспективы Валерия Карпина в качестве главного тренера столичной команды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сможет ли Карпин привести “Динамо” к чемпионству? Не знаю, пока трудно сказать. Да, начало у “Динамо” не лучшее, но мне кажется, что Карпину нужно дать время. Много изменений в команде, много новых игроков. Ему нужно время, чтобы показать свой тренерский уровень. Уверен, он еще сделает это», — сказал Кевин Кураньи.

Карпин возглавил «Динамо» в июне этого года. В стартовых девяти турах москвичи набрали 12 очков и находятся на восьмом месте в Российской премьер-лиге. От лидирующего «Краснодара» бело-голубые отстают на семь очков.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010-го по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провел 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи. Немецкий нападающий завершил карьеру футболиста в 2016 году. Помимо РПЛ, Кураньи играл только в Бундеслиге — за «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм». На его счету 52 матча и 19 забитых мячей в составе сборной Германии.