«Рубин» объявил о переходе Далера Кузяева

С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Терек» (предыдущее название «Ахмата»). Он провел за грозненцев 75 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. Летом 2017 года он был выкуплен «Зенитом» за четыре миллиона евро. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».



«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ведущего «Краснодара» на четыре очка. В субботу, 27 сентября, команда Рашида Рахимова дома сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.