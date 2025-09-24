«Рубин» объявил о переходе Далера Кузяева

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года. В казанском клубе Кузяев будет играть под 14-м номером.
Пресс-служба «Рубина» опубликовала в клубных соцсетях ролик, на котором Кузяев общается на французском языке с нападающим Жаком-Жюльеном Сиве, пополнившим состав казанцев двумя неделями ранее.
В июне этого года Кузяев покинул «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Терек» (предыдущее название «Ахмата»). Он провел за грозненцев 75 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. Летом 2017 года он был выкуплен «Зенитом» за четыре миллиона евро. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ведущего «Краснодара» на четыре очка. В субботу, 27 сентября, команда Рашида Рахимова дома сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.