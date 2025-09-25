Источник: Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой

Изначально Мажич рекомендовал ориентироваться на оценки эпизодов от ФИФА, которые он подсмотрел на клубном чемпионате мира. Если после успешной блокировки мяч попадает в руку, то фола — нет. Вне зависимости от того, в результате чего произошло касание — удара, навеса или прострела. При этом руководитель судейского департамента просил фиксировать фол, если рука была высоко задрана или находилась вблизи линии ворот.