Источник: Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой

Как сообщает известный инсайдер Иван Карпов, арбитры, обслуживающие матчи Российской Премьер-лиги, не понимают, как трактовать игру рукой в штрафной площади.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, руководитель судейского департамента Российского футбольного союза Милорад Мажич по-своему аргументирует правила игры рукой, которых придерживается Международная федерация футбола (ФИФА), и просит арбитров следовать его указаниям, а не указаниям ФИФА.

«Некоторые судьи уже кулуарно признали, что не понимают трактовок правил игры рукой, которые ввел Мажич. Из-за этого в судейском корпусе “царит полное непонимание происходящего”, — заявил журналист.

Изначально Мажич рекомендовал ориентироваться на оценки эпизодов от ФИФА, которые он подсмотрел на клубном чемпионате мира. Если после успешной блокировки мяч попадает в руку, то фола — нет. Вне зависимости от того, в результате чего произошло касание — удара, навеса или прострела. При этом руководитель судейского департамента просил фиксировать фол, если рука была высоко задрана или находилась вблизи линии ворот.

Однако после 6-го тура РПЛ Мажич поменял свои рекомендации. Это случилось после эпизода из матча «Акрон» — «Оренбург», в котором Сергей Карасев не назначил пенальти. Серб попросил обращать внимание и на направление полета мяча. Если он двигался в сторону ворот и попал в руку, то это фол — у ФИФА подобный критерий отсутствует.

По информации Карпова, это возмутило арбитров, потому что нельзя одну часть чемпионата отыграть по одним правилам, а другую — по другим.