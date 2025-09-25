Мостовой: Готов пойти в «Спартак» даже пятым-шестым помощником

В марте 2025 года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне РПЛ и Первой лиги, а также главным тренером в клубах Второй лиги. 57-летний Мостовой профессиональную тренерскую деятельность пока не начал. Бывший футболист «Спартака» отметил, что открыт для любых предложений.
«Если жизнь даст такой шанс, то я к нему готов. Я же всегда открыт. Вот мой телефон, звоните! Готов работать в “Спартаке” даже пятым-шестым помощником. Я с удовольствием!» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
«Посмотрите, как в хоккее. Алексей Жамнов без диплома возглавлял клубы, а сборную России привел к серебру Олимпиады. Сергей Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина. Да много таких примеров! Вот Игорь Ларионов до 56 лет вообще не думал, что станет тренером в КХЛ. А теперь сколько уже сезонов работает на лавке. Потому что люди выдающиеся, много играли на высшем уровне. Так и в футболе. При этом замечу, что лицензия тренера у меня есть», — добавил Мостовой.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.