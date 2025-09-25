Мостовой: Готов пойти в «Спартак» даже пятым-шестым помощником

«Посмотрите, как в хоккее. Алексей Жамнов без диплома возглавлял клубы, а сборную России привел к серебру Олимпиады. Сергей Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина. Да много таких примеров! Вот Игорь Ларионов до 56 лет вообще не думал, что станет тренером в КХЛ. А теперь сколько уже сезонов работает на лавке. Потому что люди выдающиеся, много играли на высшем уровне. Так и в футболе. При этом замечу, что лицензия тренера у меня есть», — добавил Мостовой.