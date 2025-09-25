Глебов вернулся в общую группу ЦСКА после повреждения

19-летний Глебов выступает за основной состав ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Интернет портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.