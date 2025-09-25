Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.15
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
19:45
Лилль
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.94
П2
6.70
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.33
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.64
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.58
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.63
П2
2.79
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.12
X
3.87
П2
1.89
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.65
П2
3.20
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.10
П2
1.25

Глебов вернулся в общую группу ЦСКА после повреждения

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов приступил к тренировкам в общей группе после повреждения в матче за сборную России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 25 сентября, пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала видео с тренировки, на которой присутствовал Глебов и выполнял упражнения с другими футболистами армейцев.

Напомним, Глебов получил повреждение мышц бедра в товарищеском матче за сборную России против Иордании (0:0), который прошел 4 сентября. Он вышел на поле на 62-й минуте матча и отыграл до финального свистка.

19-летний Глебов выступает за основной состав ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Интернет портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

В сезоне-2025/26 ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре команда Фабио Челестини на своем поле примет калининградскую «Балтику». Подопечные Андрея Талалаева идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.