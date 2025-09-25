Глебов вернулся в общую группу ЦСКА после повреждения

Сегодня, 25 сентября, пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала видео с тренировки, на которой присутствовал Глебов и выполнял упражнения с другими футболистами армейцев.
Напомним, Глебов получил повреждение мышц бедра в товарищеском матче за сборную России против Иордании (0:0), который прошел 4 сентября. Он вышел на поле на 62-й минуте матча и отыграл до финального свистка.
19-летний Глебов выступает за основной состав ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Интернет портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.
В сезоне-2025/26 ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре команда Фабио Челестини на своем поле примет калининградскую «Балтику». Подопечные Андрея Талалаева идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.