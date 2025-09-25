Внучка президента ЦСКА стала новой ведущей клубного ТВ

В своем первом видео для ЦСКА Саша Гинер узнала у болельщиков, как долго они поддерживают команду. Сама девушка рассказала, что болеет за ЦСКА с рождения.
«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У нее должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У нее должны быть ценности ПФК ЦСКА! Андрюха Маган прекрасен, Сережа Фомин безусловно тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Но время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг все сошлось и стало прекрасно и очевидно», — написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.
Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. При нем клуб выиграл 22 трофея.
В текущем сезоне ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре команда Фабио Челестини на своем поле примет калининградскую «Балтику». Подопечные Андрея Талалаева идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от ЦСКА на одно очко.