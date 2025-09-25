Внучка президента ЦСКА стала новой ведущей клубного ТВ

«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У нее должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У нее должны быть ценности ПФК ЦСКА! Андрюха Маган прекрасен, Сережа Фомин безусловно тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Но время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг все сошлось и стало прекрасно и очевидно», — написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.