Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев сообщил, что с сезона-2028/2029 действующий лимит на легионеров будет ужесточен по формуле «десять в заявке, пять на поле». В настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле 8 легионеров одновременно. Футболисты из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана легионерами не считаются.