CIES: Зенит" — лидер по игровому времени иностранцев в РПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал отчет по доли участия иностранцев в матчах клубов РПЛ в процентах игрового времени.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Лидером рейтинга является «Зенит». Участие иностранных футболистов составляет 75,1% от общего объема игрового времени. На втором месте располагается грозненский «Ахмат» — 63,3%. Третья строчка у действующего чемпиона России «Краснодара» — 62,1%.

Последнее место в рейтинге занимает московский «Локомотив» с 13%.

Использование иностранцев по игровому времени в РПЛ:

1. «Зенит» — 75,1%;
2. «Ахмат» — 63,3%;
3. «Краснодар» — 62,1%;
4. «Спартак» — 59,4%;
5. «Пари Нижний Новгород» — 57,9%;
6. «Рубин» — 53,4%;
7. «Крылья Советов» — 39,8%;
8. «Динамо» Москва — 39,0%;
9. ЦСКА — 38,8%;
10. «Акрон» — 37,9%;
11. «Динамо» Махачкала — 36,2%;
12. «Сочи» — 35,5%;
13. «Балтика» — 31,8%;
14. «Оренбург» — 30,4%;
15. «Ростов» — 15,3%;
16. «Локомотив» — 13,0%.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев сообщил, что с сезона-2028/2029 действующий лимит на легионеров будет ужесточен по формуле «десять в заявке, пять на поле». В настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле 8 легионеров одновременно. Футболисты из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана легионерами не считаются.