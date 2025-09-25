«Спартак» заплатит штраф за поездку «Крыльев» на стадион на такси

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» на 50 тыс., потому что клуб должен был предоставить самарским «Крыльям Советов» трансферный автобус для команды перед матчем девятого тура Российской Премьер-лиги. Об этом рассказал глава комитета РФС Артур Григорьянц.
«Крылья Советов» 21 сентября добирались на стадион «Спартака» на такси перед матчем. В этот день в центре Москвы перекрывали улицы из-за марафона. В «Спартаке» принесли извинения соперникам, но на ситуацию уже обратил внимание КДК РФС.
«По матчу “Спартак” — “Крылья Советов” рассмотрели неприезд автобуса к месту расположения команды гостей для ее доставки на матч в связи с перекрытием дорог. В результате футболисты, тренерский и административный штаб добирались на матч самостоятельно на такси. Это нарушение регламента», — сказал Григорьянц «РИА Новости».
Напомни, в этом матче «Спартак» сыграл без Деяна Станковича, которого дисквалифицировали на месяц за оскорбление судьи РПЛ. Москвичи победили со счетом 2:1. Клуб сейчас располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, у него в активе 15 очков. «Крылья Советов» сейчас на 10-й строчке с 12 очками после 9 туров РПЛ.
Деян Станкович
Магомед Адиев
Манфред Угальде
(Наиль Умяров)
52′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
70′
Владимир Игнатенко
(Иван Олейников)
6′
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
88′
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
37′
27
Игорь Дмитриев
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
46′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
4
Александр Джику
79′
6
Срджан Бабич
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
22
Фернандо Костанца
3
Томас Галдамес
65′
2
Кирилл Печенин
21
Дмитрий Иванисеня
72′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
9
Алексей Сутормин
91
Владимир Игнатенко
72′
26
Джимми Марин
19
Иван Олейников
65′
11
Амар Рахманович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
