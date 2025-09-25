«Спартак» заплатит штраф за поездку «Крыльев» на стадион на такси

«Крылья Советов» 21 сентября добирались на стадион «Спартака» на такси перед матчем. В этот день в центре Москвы перекрывали улицы из-за марафона. В «Спартаке» принесли извинения соперникам, но на ситуацию уже обратил внимание КДК РФС.



«По матчу “Спартак” — “Крылья Советов” рассмотрели неприезд автобуса к месту расположения команды гостей для ее доставки на матч в связи с перекрытием дорог. В результате футболисты, тренерский и административный штаб добирались на матч самостоятельно на такси. Это нарушение регламента», — сказал Григорьянц «РИА Новости».