Евгений Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ

«Думаю, что мы пробовали раздувать лимит, но это нам не помогло, не двинуло наш футбол куда-то. Иностранцы все равно приезжают не выдающиеся. Поэтому надо думать теперь о другом — как дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых. Может быть, это сдвинет наш футбол», — сказал Ловчев.
В начале августа этого года министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, к 2028 году количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено с 13 до 10, а на поле одновременно смогут выходить не более пяти вместо прежних восьми.
Ожидается, что лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточаться постепенно, начиная со следующего сезона.
На данный момент в заявках клубов РПЛ числится 177 иностранных игроков, что составляет чуть меньше 40% от общего числа футболистов.