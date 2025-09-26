Ричмонд
Евгений Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался за ужесточение лимита на иностранных игроков в РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Артур Лебедев/ТАСС

«Думаю, что мы пробовали раздувать лимит, но это нам не помогло, не двинуло наш футбол куда-то. Иностранцы все равно приезжают не выдающиеся. Поэтому надо думать теперь о другом — как дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых. Может быть, это сдвинет наш футбол», — сказал Ловчев.

В начале августа этого года министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, к 2028 году количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено с 13 до 10, а на поле одновременно смогут выходить не более пяти вместо прежних восьми.

Ожидается, что лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточаться постепенно, начиная со следующего сезона.

На данный момент в заявках клубов РПЛ числится 177 иностранных игроков, что составляет чуть меньше 40% от общего числа футболистов.